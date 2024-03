Artesanato amazonense arrecada R$ 5 milhões em 2023

Manaus (AM) — O artesanato do Amazonas arrecadou o valor de R$ 5.186.944 em vendas em feiras e eventos nacionais em 2023. O resultado foi divulgado, na terça-feira (19), pelo Departamento de Artesanato e Economia Solidária (Daes), vinculado à Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti).

Ao todo, 4.356 artesãos foram beneficiados em 2023, direta e indiretamente. Os profissionais tiveram trabalhos expostos em feiras, mostras e no Shopping do Artesanato e Economia Solidária, onde muitos podem exibir e divulgar produtos como cosméticos, artigos domésticos, ecojoias, biojoias, cestarias, roupas, brinquedos de pano, guloseimas, entre outros.

Conforme determinação do governador do Amazonas, Wilson Lima, o segmento do artesanato amazonense conta, hoje, com o apoio do Governo do Estado na comercialização de produtos, por meio da participação em quatro feiras nacionais por ano, e em eventos locais. Houve crescimento no número de artesãos beneficiados e no número de comercialização em valor e em quantidade de produtos artesanais, em comparação com o ano de 2022.

O secretário executivo do Trabalho e Empreendedorismo, Paulo Gilson, avalia que as feiras e mostras incentivam o desenvolvimento do artesanato amazonense como uma ótima alternativa econômica.

“Esses eventos são uma grande oportunidade de promover a cultura local para outras partes do país. E não só isso, mas propiciar a participação dos nossos artesãos do Amazonas significa geração de renda, sustento de famílias, e ainda impacta positivamente a economia do nosso estado”, a firmou o titular da Setemp.

Mais Crédito Amazonas

Com objetivo de viabilizar ainda mais a geração de emprego e renda, a Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp) se tornou um escritório parceiro da Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam), levando oportunidade da linha de crédito aos artesãos e empreendedores. E, em 2023, o programa beneficiou 89 artesãos e empreendedores solidários, liberado em linha de crédito mais de R$ 643 mil.

Destaque estadual

No âmbito estadual, a 18ª Mostra de Artesanato e Economia Solidária, que ocorreu no município de Parintins (a 369 quilômetros de Manaus), gerou o maior faturamento no ano de 2023, um total de R$ 969.959, incluindo as encomendas realizadas, superando o ano de 2022, que gerou uma renda de R$ 530.181.

Destaque nacional

As artes manuais do Amazonas se destacaram também nas feiras fora do estado, a exemplo da 23ª edição da Feira Nacional de Negócios do Artesanato (Fenearte), em Olinda (PE). O evento viabilizou aos profissionais cerca de R $477.789, em vendas e encomendas de produtos.

Valorização

A Chefe do Departamento de Artesanato e Economia Solidária, Claudia Monteiro, destacou a importância do segmento do artesanato no Amazonas.

“O artesanato amazonense é um segmento reconhecido mundialmente. E mostrar a força desse segmento é importante para estes artesãos. Agradeço ao governador Wilson Lima e à primeira-dama Taiana Lima, por todo o apoio aos artesãos do estado”, disse.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Artesanato gera renda de R$ 273 mil para ribeirinhos e indígenas do Amazonas

Feirão Limpa Nome na Assembleia Legislativa do Amazonas é prorrogado