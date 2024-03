Shopping recebe exposição fotográfica sobre os 80 anos da Polícia Federal em Manaus

Manaus (AM) – Os 80 anos de história da Polícia Federal no Brasil serão destacados em uma exposição fotográfica inédita no Shopping Ponta Negra, na Zona Oeste de Manaus. A atividade cultural começa no próximo dia 22 de março, com uma solenidade de lançamento com apresentação do Quarteto de Cordas do Amazonas, a partir das 15h, no piso L2.

Batizada de “PF80”, a exposição aborda em imagens a cronologia histórica do complexo da Polícia Federal no Brasil, com destaque para seus trabalhos investigativos, ostensivos, de fiscalização e administrativos. As imagens foram selecionadas por meio de uma curadoria de fotos realizada pela Coordenação-Geral de Comunicação Social da Polícia Federal, e contempla um acervo de imagens encaminhadas de todo o Brasil.

A proposta da exposição é permitir um mergulho no universo de uma das corporações mais respeitadas no mundo inteiro, com imagens que revelam detalhes do cotidiano de trabalho. A exposição seguirá até o dia 3 de abril e ficará disponível ao público no piso L2, próximo à Vivara.

“O Shopping Ponta Negra é um espaço de valorização da cultura e por isso recebemos regularmente exposições artísticas. Neste trabalho, outro aspecto muito importante é a valorização e o reconhecimento da Polícia Federal, que é uma instituição fundamental para o nosso país. É uma exposição nacional e que em Manaus será realizada conosco”, disse a gerente de Marketing do Shopping Ponta Negra, Priscila Furtado.

Polícia Federal 80 anos

No próximo dia 28 de março, a Polícia Federal comemora 80 anos, data que marca um processo de transformação institucional, cujo foco é ampliar a confiança da população, expandindo os mecanismos de transparência e participação social, e transformando-se em uma instituição moderna, diversa e comprometida com os valores da sociedade brasileira.

*Com informações da assessoria

