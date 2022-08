O presidente do Republicanos no Amazonas, deputado federal Silas Câmara, praticamente selou a adesão do partido ao arco de alianças de apoio à reeleição do governador Wilson Lima (União Brasil)

Após namoro com Eduardo Braga (MDB) e Amazonino Mendes (Cidadania), o presidente do Republicanos no Amazonas, deputado federal Silas Câmara, praticamente selou a adesão do partido ao arco de alianças de apoio à reeleição do governador Wilson Lima (União Brasil).

Segundo edital de convocação, a convenção do Republicanos ocorrerá juntamente com a do União Brasil, no dia 04 de agosto, quinta-feira, no Espaço Via Torres, a partir das 18 horas, na Avenida Visconde Porto Seguro, bairro Parque 10 de Novembro.

Precatórios do Fundeb

O deputado estadual Belarmino Lins (PP) apelou ao Governo do Estado para que autorize o pagamento dos precatórios do Fundeb aos professores do Amazonas.

“Entendo que o Governo será sensível e compreensivo com esse nosso apelo em favor dos professores de todo o nosso Estado, que bem merecem ser recompensados por seus esforços pela educação básica”, afirmou o parlamentar.

De acordo com Belão, o pagamento passou a valer desde o final de 2021, quando Senado e Câmara dos Deputados aprovaram projeto de lei que regulamentou o uso dos recursos não aproveitados do Fundeb e de seu antecessor, o extinto Fundef.

Os beneficiados

O valor a ser pago aos professores, conforme Belarmino, é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo exercício no magistério e na educação básica.

Possuem direito aos benefícios os profissionais que estavam no cargo, com vínculo estatutário, celetista ou temporário, durante o período em que ocorreram os repasses a menos do Fundef (1997-2006), Fundeb (2007-2020) e Fundeb permanente (a partir de 2021).

Também têm direito os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes públicas escolares ainda que não tenham mais vínculo direto com a administração pública, e os herdeiros, em caso de falecimento dos profissionais.

Estados armados

Números divulgados pela Folha de São Paulo mostram que os estados que apoiaram o presidente Bolsonaro no segundo turno das eleições de 2018 são os que mais registram aumento no número de armas.

Entre 2018 e 2021, o número de novas armas registradas subiu de 39 mil para 163,7 mil em 16 estados bolsonaristas.

Eleitores decididos

Segundo pesquisa do Instituto Datafolha, 71% dos eleitores brasileiros já decidiram em quem votar para presidente da República nas eleições 2022.

Somente 28% admitiram que ainda podem mudar de voto.

Milhas aéreas

Indicativo do deputado Felipe Souza (Patriota) ao Governo do Estado pleiteia a criação de um canal para doação de milhas aéreas a atletas e paratletas amazonenses.

O objetivo é facilitar e garantir aos atletas que necessitam de recursos financeiros o deslocamento para participação em competições regionais, estaduais e internacionais.

5 mi à saúde

O deputado Dermilson Chagas (Republicanos) destinou, em emendas parlamentares, R$ 5.279.850,00 para investimentos em saúde, beneficiando 12 municípios do interior do Amazonas.

Ao todo, 12 municípios receberam valores que variam de R$ 100 mil a R$ 1,4 milhão, que serão administrados pelas secretarias municipais de Saúde.

“Questão prioritária”

Em suas visitas ao interior desde 2014, Dermilson diz ter constado in loco “carências e demandas” que o levaram a produzir emendas para a saúde.

“Ouvir os próprios moradores de várias cidades para detectar quais as necessidades prioritárias foi fundamental para a elaboração justa das nossas emendas”, disse o deputado à coluna.

Amazônia

“O mundo olha para a Amazônia com olhar de satélite, por cima, só enxergam o verde e a beleza dos rios, mas a vida dessas pessoas que não conseguem ser olhadas está sendo impactada”.

Essa fala da líder indígena Vanda Witoto viralizou nas redes socais, alcançando 4 milhões de visualizações e chamando a atenção para a Amazônia.

Ativista, professora e profissional da saúde, a indígena é pré-candidata do partido Rede Sustentável à Câmara Federal.

“As pessoas querem proteger as árvores e os rios, mas não cuidam das pessoas (povos originários) que protegem as árvores e os rios. A gente precisa inverter os olhares”, postou Vanda.

Nem a Constituição …

Em artigo publicado em O Globo, o jornalista Carlos Alberto Sardenberg diz que o Brasil é um país recorrente em atropelos a Constituição, o que contribui para um cenário de insegurança jurídica e política que se agrava há décadas.

“Considerando que muitas leis não pegam no Brasil, pessoas de boa-fé, dentro e fora do sistema político, entenderam, ao longo de décadas, que normas realmente importantes deveriam ser gravadas na Constituição. Assim foi feito e por isso nossa Carta Magna é tão extensa. E tão descumprida e emendada. Está acontecendo de novo”, destaca Sardenberg.

LRF, para que serve ?

Sancionada em 4 de maio de 2000 pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso, a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), de acordo com Sardenberg, chegou a dar esperança sobre um novo regime fiscal para o país.

A LRF, como reza o jornalista, foi reforçada pela Emenda Constitucional número 95, sancionada por Michel Temer, com a nova regra do teto de gastos.

“Dilma estragou tudo. Baseada na tese de que o gasto público tinha poderes universais, a presidente inventou as pedaladas fiscais para aumentar a despesa em termos reais, fingindo manter a meta de superávit”, critica o jornalista.

Bradesco na berlinda

Na cidade de Tefé, no Médio Solimões, internautas exigem o cumprimento de decisão do juiz André Luiz Muquy que determinou, recentemente, que a agência local do banco Bradesco assegure o funcionamento de, no mínimo, 80% dos seus caixas eletrônicos diariamente à população.

A decisão judicial também obrigou a agência a manter os caixas com a devida disponibilidade financeira para o pleno atendimento das demandas dos clientes.

Caixas vazios

A propósito do Bradesco, servidores da Assembleia Legislativa do Amazonas estão reclamando dos “caixas eletrônicos vazios, sobretudo, em dias de pagamento.

“Geralmente, é difícil sacar dinheiro de manhã cedo nos caixas do Bradesco instalados na Aleam. Para pagar contas on-line, tudo funciona, mas as operações de saques são difíceis porque os caixas não funcionam adequadamente”, escreveu um servidor.

Desmatamento

Coordenadores do projeto Amazônia 2030, Beto e Juliano atestam que nos últimos 40 anos foram desmatados 83 milhões de hectares na Amazônia, o equivalente aos territórios de Minas Gerais e São Paulo.

Do total, apenas 10% são aproveitados em termos agronômicos, principalmente soja. Outros 60% são áreas subaproveitadas, geralmente com pecuária de baixa produtividade, enquanto 30% são bolsões abandonados.

