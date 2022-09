Devido ao índice de criminalidade, operação é deflagrada no Centro de Manaus

Ação contou com operação repressiva e fiscalização em hotéis do Centro de Manaus, por meio da CIF

Manaus (AM) – Com o objetivo de combater a criminalidade no Centro de Manaus, a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) deflagrou, na noite de quarta-feira (21), uma operação integrada em toda aquela área da cidade.

Dividida em duas etapas, a ação teve sua fase operacional executada por policiais militares e civis para o combate a práticas criminosas, além da vistoria em hotéis e bares do Centro da cidade, realizada pela Central Integrada de Fiscalização (CIF). A operação resultou na prisão de três pessoas, além da apreensão de duas armas de fogo e de mais de R$ 19 mil em espécie.

A ação foi uma determinação do titular da SSP-AM, general Carlos Alberto Mansur, como resposta aos crimes na área central da capital. Um levantamento foi realizado pela Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência (Seai) para fiscalização em hotéis e bares daquela região com a presença de estrangeiros.

As forças de segurança atuaram em vários locais do Centro para coibir crimes de facções criminosas como as ruas Quintino Bocaiuva e Jonathas Pedrosa, na avenida Joaquim Nabuco, entre outros endereços.

“É uma resposta à sociedade, às pessoas aqui no Centro da cidade. Estamos aqui em várias áreas e com um efetivo grande das nossas forças de segurança e vamos continuar atuando não só no Centro, mas também em outros bairros da capital”, destacou o secretário de Segurança Pública.

O general Mansur ainda ressaltou que os locais que foram alvos da operação seriam usados como moradia por membros de facções criminosas, daí a importância do trabalho realizado pela inteligência do sistema de segurança pública.

“O trabalho das operações integradas não é imediato, no dia da execução. Para nós executarmos uma operação fazemos todo um trabalho de inteligência e de levantamentos de alvos para, no dia da execução, saber exatamente aonde ir e o que fazer. É todo um trabalho integrado entre diversos órgãos no combate a criminalidade”, reforçou.

Ações repressivas

Em um dos prédios apontados pela inteligência, na avenida Joaquim Nabuco, os policiais encontraram R$ 19 mil em espécie, além de munições de arma de fogo e uma balança de precisão em posse de duas mulheres. Elas foram presas em flagrante por associação para o tráfico.

Em outra abordagem, desta vez na rua Quintino Bocaiuva, equipes da Força Tática apreenderam duas armas de fogo em posse de um homem de nacionalidade venezuelana. O indivíduo é suspeito de integrar uma facção criminosa da região. Ele foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo.

CIF

Na etapa de atuação dos fiscais da CIF, quatro estabelecimentos foram autuados pelos agentes, sendo dois interditados. Ao todo, os fiscais realizaram a vistoria em 25 bares e hotéis do Centro de Manaus.

As autuações se deram por irregularidades como não apresentação de licença sanitária, licença ambiental e obstrução de via pública.

Participantes

A ação contou com mais de cem agentes empenhados na operação. Além dos órgãos da SSP-AM, participaram da operação a Polícia Militar do Amazonas (PMAM), Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), Polícia Federal (PF), Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), Secretaria de Estado de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos (Sejusc), Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), Secretaria Municipal de Segurança Pública (Semseg) e Vigilância Sanitária Municipal (Visa Manaus).

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Prefeitura de Manaus assina Acordo de Cooperação Técnica com TRE

Mais de 1 tonelada de drogas e 3 fuzis são apreendidos em operação contra tráfico no AM

Dupla é presa por homicídio durante operação da PC em Manaus