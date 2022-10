Dia das Crianças deve movimentar R$ 8,13 bi no varejo e especialista dá dicas de aumentar vendas

Especialista indica as principais estratégias para impulsionar as vendas online na data

O Dia das Crianças é uma oportunidade importante para aumentar o faturamento no comércio. Neste ano, a expectativa é de que o varejo movimente cerca de R$ 8,13 bilhões em volume de vendas na data, segundo projeção da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

“A data é um momento estratégico para alavancar as vendas no varejo, por isso desenvolver e aplicar estratégias de vendas nesse período é um dos primeiros passos para ficar à frente da concorrência”, alerta Andrei Dias, head de vendas da Nexaas, Retail Tech especialista em inovação para o varejo.

Pensando em ajudar empreendedores dos mais diversos segmentos a faturar mais no Dia das Crianças, o especialista separou as cinco principais dicas para quem quer bombar as vendas na data. Confira:

1 — Faça um planejamento

Dias explica que, antes de aplicar qualquer estratégia de vendas, é importante investir em um planejamento. “Um bom planejamento é fundamental para que os resultados aconteçam. Ele deve levar em conta tecnologias disponíveis, segurança, logística, produtos, atendimento personalizado e, por fim, o pós-vendas”.

2 — Invista em tecnologia

O público procura cada vez mais facilidades proporcionadas pela tecnologia e boas experiências de compra. Não ter a necessidade de se deslocar para buscar ou comprar um produto e consultar avaliações antes de decidir uma compra são algumas possibilidades.

“Investir em uma plataforma de e-commerce, sistema integrado de vendas como o PDV e implementar uma estratégia omnichannel são diferenciais para captar e reter mais clientes no Dia das Crianças, porque permite que o empreendedor ofereça uma melhor experiência de compra”, orienta Dias.

3 — Crie promoções e ofertas

Não é novidade que consumidores brasileiros são atraídos por preços baixos e descontos. Promoções podem ser decisivas no momento de escolha dos consumidores e por isso ajudam a atrair e fidelizar novos clientes.

Dias recomenda focar nessas ofertas nos itens que mais se adequam às necessidades do público-alvo. “Essas ações promocionais podem ocorrer de diversas formas, como cupons de descontos e ‘leve dois e pague um’. Para o Dia das Crianças, o comércio pode optar por liberar descontos para os itens mais procurados nos sites”.

4 — Garanta a segurança

Em meio a tantas incertezas na hora de comprar pela internet, especialmente em datas sazonais como o Dia das Crianças, quando golpes virtuais são mais frequentes, buscar estratégias de segurança proporcionará que clientes e potenciais consumidores tenham garantia de entrega do produto e transações financeiras protegidas.

“Contrate uma plataforma que faça uma atualização de permissão de acesso e implante meios que certifiquem a autenticidade e segurança da loja online. Esses pequenos ajustes serão um diferencial para uma estratégia efetiva do negócio”, propõe o executivo.

5- Analise o pós-venda

Com todas as orientações acima seguidas, é hora de analisar as métricas de todo o resultado que a estratégia trouxe ao negócio. “Recomendamos uma análise anual com todas as informações de campanhas realizadas na data, pois isso ajuda a definir ações futuras e o planejamento de outras estratégias de venda”, finaliza o executivo.

