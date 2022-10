Mendigo Givaldo Alves afirma que está morando nas ruas novamente

Parece que a vida de glamour, luxo e assédio de Givaldo Alves acabou. O homem, conhecido como “Mendigo” nas redes sociais, foi visto morando nas ruas novamente. As imagens de Givaldo Alves, publicadas por um internauta, começaram a viralizar pelas plataformas digitais na manhã desta sexta-feira (28).



No vídeo, ele diz que não tem tido mais nenhum luxo. Nas imagens, Givaldo agradece aos empresários que o ‘patrocinaram’ durante o período de fama. “A grana é dos outros. Foi bom, eles me ensinaram”.

Em maio, ele chegou a levantar a possibilidade de ser candidato a deputado federal, o que acabou não se concretizando nas eleições. Posteriormente, o morador em situação de rua chegou até a lançar um estimulante sexual e o assunto repercutiu na mídia.

Relembre

O morador de rua Givaldo Alves se relacionou com a esposa do personal trainer Eduardo Alves, dentro do carro do marido da mulher. O caso ganhou o noticiário nacional, quando as imagens feitas por câmeras de segurança flagraram o momento em que o sem-teto era espancado pelo personal, que flagrou a companheira mantendo relações sexuais com o até então desconhecido.

O caso permaneceu nos holofotes nos dias seguintes, com o personal depondo na polícia, e ganhou várias versões, entre elas a possibilidade de estupro, alegada em um primeiro momento pelo marido. Esta acusação, entretanto, foi desmentida pelo sem-teto, que pela primeira vez deu a versão dele para o ocorrido. Em entrevista ao site Metrópoles, o morador de rua de 48 anos narrou os fatos da história que se passou na localidade de Planaltina, na região do Distrito Federal.

*Com informações de A Gazeta

