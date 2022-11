Senegal bate o Equador e vai às oitavas da Copa após 20 anos

Qatar – Após a conquista da Copa das Nações Africanas, Senegal voltou a fazer história e carimbou a vaga nas oitavas da Copa do Mundo do Qatar após 20 anos. Com gols de Ismaila Sarr, de pênalti, e Koulibaly, os Leões de Teranga derrotaram o Equador por 2 a 1 e finalizaram a primeira fase em segundo lugar no Grupo A, com seis pontos, um a menos que a Holanda. Moisés Caicedo descontou para a La Tri.

A seleção africana, agora, aguarda a definição do Grupo B para conhecer o seu adversário na sequência do Mundial. Vale lembrar que a melhor campanha da história de Senegal foi às quartas de finais em 2002, quando foi eliminado pela Turquia, que enfrentou a Seleção Brasileira na sequência.

Leões em cima

Em uma partida decisiva, as duas seleções tinham que atacar e buscar o gol dentro de suas estratégias. Contudo, foi Senegal quem teve uma postura mais incisiva e construiu jogadas de perigo no início. Gana Gueye recebeu um bom passe e arriscou da entrada da área, mas a bola foi para fora. Forçando o erro na saída de bola, os africanos tiveram mais uma finalização com Boulaye Dia, que bateu cruzado, mas a bola novamente foi para a linha de fundo.

Justa homenagem

Ao longo da partida, torcedores de Senegal fizeram homenagens ao ídolo Papa Bouba Diop. O herói da seleção na Copa do Mundo em 2002, na Coreia do Sul e Japão, faleceu há dois anos, dias depois da lenda Diego Armando Maradona. Além disso, Koulibaly, capitão da seleção, tem o número 19 na braçadeira em homenagem ao eterno craque.

Festa africana

Papa Gueye voltou a ganhar uma disputa na frente e deixou Ismaila Sarr em condições de finalizar. O meio-campista chutou, mas a bola desviou e foi para fora. No fim do primeiro tempo, aos 43, Ismaila Sarr invadiu a área, mas foi derrubado. O camisa 18 foi para a cobrança e, com categoria, abriu o placar para Senegal.

Olho no lance

No segundo tempo, o Equador foi em busca do empate para garantir a classificação e conseguiu furar o bloqueio senegalês. Após cobrança de escanteio, Moisés Caicedo desvia e estufa a rede do goleiro Mendy. O jogador, aos 21, estava em posição legal, visto que a defesa africana não teve atenção no momento da jogada.

Xerife decide

O Equador não teve nem tempo para comemorar e logo sofreu um duro golpe, com o segundo gol. Três minutos depois, em rápida reação, Senegal teve uma falta próxima da área, e a bola sobrou para Koulibaly. O zagueiro aproveitou o espaço e, livre de marcação, finalizou com precisão para recolocar os Leões de Teranga à frente no placar.

Duas chances seguidas

Em outro bom momento de Senegal, Boulaye Dia recebeu bom passe, girou sobre a marcação e finalizou com perigo. A bola passou perto da meta defendida por Galíndez, mas foi para fora. Papa Gueye arriscou de longe para grande defesa do arqueiro equatoriano. No rebote, o goleiro saltou na bola e evitou o terceiro gol.

Muralha africana

Depois de rápido cruzamento na área, Édouard Mendy saltou na bola e afastou o perigo para escanteio. No fim, o Equador foi para o ataque. Na reta final, Equador foi com tudo para o ataque, mas os africanos souberam segurar a pressão e garantir a vaga.

*Lance

