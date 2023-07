Documentários sobre artistas locais são destaque no Cineclube de Arte, neste sábado

Manaus (AM) – O Cineclube de Arte apresenta, no sábado (22/07), na Mostra de Cineastas Amazonenses, o projeto “Registros, Histórias e Narrativas sobre a Arte Amazonense”, a partir das 18h30, no Cineteatro Guarany. Com a direção da diretora de teatro e produtora cultural Ana Cláudia Motta, a programação exibe os documentários sobre Wagner Mello e Norma Araújo, grandes nomes da cena teatral amazonense.

Idealizado por Ana Cláudia, o projeto tem o objetivo de fazer um recorte histórico da trajetória de artistas e do movimento artístico-cultural da cidade. Segundo a produtora cultural, é muito importante conhecer a história dessas pessoas que tiveram e têm grande relevância para a nossa cultura.

“Havia uma lacuna no registro da memória da trajetória artística desses artistas. E esse projeto veio justamente para isso, termos esses registros e perpetuar as histórias de pessoas tão importantes, e fica aí para quem quiser estudar mais sobre a nossa história, assim como ter um panorama cultural da nossa cidade”, conta a produtora.

Nos registros de Wagner Mello e Norma Araújo, os artistas compartilham suas memórias no teatro e as experiências que compuseram a grande estrada de sucesso. De um lado ele, que em 58 anos de carreira, tornou-se um dos maiores expoentes do teatro nacional. E de outro, a “Manazinha” que, com muita espontaneidade e irreverência, fez seu nome no teatro e nas telinhas do público amazonense.

O Cineclube é promovido pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. De acordo com Marcos Apolo Muniz, titular da pasta, o projeto traz para o público a oportunidade de conhecer mais sobre a história do nosso estado. “Através dos relatos dessas personalidades temos acesso ao contexto histórico da nossa cidade e como o segmento teatral se desenvolveu ao longo do tempo”, destaca o titular.

*Com informações da assessoria

