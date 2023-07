Manaus enfrenta o Brusque-SC pela primeira vez após final da Série D 2019

Manaus (AM) – O Manaus FC recebe, neste domingo (23), o Brusque-SC pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro Série C de 2023. A partida ocorre na Arena da Amazônia, às 15h (horário da capital amazonense), em cenário semelhante ao da final da Série D de 2019, quando as mesmas equipes decidiram o título da quarta divisão nacional e foram responsáveis pelo recorde de público do estádio: 44.896 torcedores.

O torcedor esmeraldino pode adquirir o seu ingresso até às 18h deste sábado (22) na loja oficial do Manaus, localizada na rua Salvador, número 441, no Da Vinci Center, bairro Adrianópolis.

No dia da partida, o torcedor compra o ingresso na bilheteria D da Arena da Amazônia, a partir de 13h. O valor para este duelo diante do Brusque-SC está em R$ 20 (meia-entrada única). Quem não puder ir ao estádio, pode acompanhar pelos canais Nosso Futebol, disponíveis tanto na Claro TV quanto na SKY.

Técnico do Gavião do Norte, Moacir Júnior ressaltou a importância do duelo atual em relação ao histórico do confronto, lembrando da final da Série D de 2019.

“É importante, principalmente, para a história do clube. Mas a gente sabe que quem estava aqui eram outros atletas, era um outro momento. Agora também estamos em um momento decisivo para nós, onde temos a pretensão de fazer um jogo forte e subir na tabela. Temos encarado dessa forma. Vamos pensar que a história do jogo é especial, respeitando aquele jogo emblemático com Arena lotada”, afirmou Moacir.



Moacir Júnior fará sua segunda partida na Arena da Amazônia Foto: Ismael Monteiro/Manaus FC

Retrospecto

Este será o primeiro encontro entre Manaus e Brusque-SC depois daquela histórica final na Arena da Amazônia, onde o time catarinense levou a melhor nos pênaltis após dois resultados iguais de 2 a 2, tanto no Sul quanto na capital amazonense.

Na atual temporada, o time do treinador Luizinho Lopes, ex-Manaus, já disputou 33 partidas: 17 pelo Campeonato Catarinense, 13 pela Série C do Brasileiro até aqui, 2 pela Copa do Brasil e 1 pela Recopa Catarinense. No Estadual, foi vice-campeão ao perder para o Criciúma; já na Copa do Brasil, caiu na segunda fase para o CSA-AL, enquanto na Recopa foi campeão ao vencer o Marcílio Dias-SC.

Tanto o time esmeraldino quanto o time catarinense mudaram muito em relação àquela partida. Porém, um personagem que esteve em campo naquele dia também estará em campo no domingo: o volante Gama, recém-chegado ao Manaus e que atuou no Brusque-SC na temporada de 2019. Após estrear contra o São Bernardo-SP, no último sábado (15), o atleta falou sobre aquela histórica final.



Novo volante do Manaus, Gama era do Brusque-SC em 2019 Foto: Ismael Monteiro/Manaus

“Vai ser um jogo importante, onde foi a final daquela vez (Série D de 2019) quando eu estava no Brusque-SC. Foi um jogo histórico, tanto para o Brusque-SC quanto para o Manaus. Agora estou do lado do Manaus e pretendo ajudar o clube a ganhar esse jogo e conseguir os três pontos”, afirmou o novo jogador do Manaus.

Além do Brusque-SC, o Gavião Real enfrentou outras duas equipes de Santa Catarina na história: o Figueirense-SC, na Série C da temporada passada, onde as equipes empataram em 1 a 1 na Arena da Amazônia pela 11ª rodada da competição; e o Camboriú-SC, algoz do time esmeraldino na Copa do Brasil deste ano. A vitória no domingo pode marcar o primeiro triunfo do Manaus sobre equipes catarinenses, portanto.

Tabela

Atual 14º colocado, o Manaus tem 14 pontos na tabela de classificação e está a cinco de distância para o São José-RS, último colocado do grupo que avança para o quadrangular final na oitava posição. No momento, o Gavião Real está a 1 ponto de distância para a zona do rebaixamento, que tem o Remo-PA na primeira colocação do Z4.

Enquanto o Manaus vem de empate contra o São Bernardo-SP em 1 a 1, no último sábado (15), na Arena da Amazônia, o time catarinense vem de quatro vitórias consecutivas. No último sábado (8), a equipe do interior de Santa Catarina venceu o Confiança-SE por 4 a 0, em jogo realizado no estádio Augusto Bauer, em Brusque (SC).

ELENCO DO MANAUS

Goleiros: Reynaldo, João Guilherme, Vini Fávero, Holliver e Andrey;

Laterais: Lucas Carvalho, Lucas Mota, Renan Luís, Dieyson e Capa;

Zagueiros: Luís Fernando, Bruno Bispo, Gustavo e Douglas;

Meio-campistas: Gilson, Felipe Baiano, Gabriel Tonini, Gabriel Lima, Jean Carlo, Gharib, Gabriel Correia, Gustavinho, João Lucas, Thallyson e Gama;

Atacantes: Hélio Paraíba, Henan, Klenisson, Franklin, Cardoso, Thiaguinho e Lucas Batatinha.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Amazonas é medalha de prata em campeonato nacional de polo aquático

Equipe Just Motors Racing conquista o pódio da 4ª etapa do Campeonato Amazonense de Kart

Gustavo Scarpa recusa o Flamengo e decide jogar em ouro gigante do futebol