Bacharéis em questão

Entre os especialistas, a crise de estado vivida pelo Brasil afeta uma das mais importantes áreas da educação superior brasileira, posto que as faculdades de direito aprovam menos de um terço dos alunos em exame da OAB.

Uma reportagem do jornal Folha de São Paulo, do início deste ano de 2022, escancarou o grande volume dos cursos de direito de péssima qualidade, o que, como não poderia deixar de ser, atinge uma carreira que anualmente coloca no mercado milhares de novos profissionais nem sempre bem preparados para o exercício da advocacia.

O problema é dos mais sérios e, segundo se sabe, consta da pauta de preocupações do novo presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), o advogado amazonense criminalista José Alberto Simonett, o Beto Simonetti. Evidente que ele se empenhará para que os novos bacharéis consigam passar pelo crivo do exame da OAB sem o constrangimento da reprovação pela falta de qualidade.

Com certeza, Beto sabe que o número de reprovados pelo exame da OAB precisa ser superado para que não se coloque no mercado milhares de bacharéis despreparados, como ocorre desde 2017. Ao mesmo tempo, é necessário avaliar o alcance do Prouni (Programa Universidade para Todos) e do Fies (Fundo de Financiamento Estudantil).

Para melhorar as estatísticas, o Ministério da Educação (MEC) também precisa fazer a sua parte, buscando descredenciar instituições incapazes de oferecer boa formação na área jurídica. Se fizer isso, ajudará, imensamente, na resolução do problema. O país aguarda.

