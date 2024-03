Contagem regressiva: 100 dias para o 57º Festival de Parintins

Na linha do tempo bovina, nesta quarta-feira (20/03), inicia-se a contagem regressiva dos 100 dias que antecedem o 57º Festival de Parintins. Ensaios, inaugurações de intervenções artísticas, lançamento de toadas e eventos inéditos, estão na agenda oficial, até a realização do festival, nos dias 28, 29 e 30 de junho, na Ilha Tupinambarana (distante 369 quilômetros de Manaus).

O torcedor do Caprichoso e do Garantido e os que ainda não definiram a preferência pelo boi-bumbá, não perdem por esperar um calendário repleto de novidades, sendo este um dos diferenciais da maior festa da cultura popular do Brasil. Promovido pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, o festival traz a rica identidade cultural do estado, preservada ao longo de 57 edições, ao mesmo tempo, revela-se inovador e sustentável a cada ano.

Segundo o secretário de Cultura, Marcos Apolo Muniz, o primeiro evento que marca os 100 dias para o Festival acontece na sexta-feira (22/03), no Bumbódromo de Parintins. “Nossa expectativa é de um festival grandioso, repleto de novidades ao longo desses dias. Do lançamento que acontece na sexta-feira, dia 22, no Bumbódromo de Parintins, aos ensaios que ocorrerão no Sambódromo, neste sábado, dia 23, passando pelos lançamentos das novas toadas, até a produção do novo mural na fachada do Bumbódromo”, cita o secretário.

“Além disso, estamos ansiosos para anunciar as atrações da Festa dos Visitantes, um dos momentos mais marcantes do evento, que fez sucesso no ano passado”, revela o secretário, lembrando da experiência de 2023, quando pela primeira vez, a festa de boas-vindas à ilha, aconteceu no Bumbódromo, com apresentações de atrações locais e nacionais.

O secretário ressalta a participação de todo o aparato do Estado, além de órgãos municipais e federais, empenhados em superar as expectativas dos visitantes que escolheram desembarcar em Parintins, na temporada bovina. “As secretarias do governo estão se preparando intensamente para receber o público na ilha e proporcionar a melhor experiência possível para os visitantes. Estamos dedicados a fazer desta edição um verdadeiro sucesso, como tem sido nas edições anteriores, com a marca do Governo Wilson Lima”, conclui.

Movimento nos galpões

A 100 dias do festival, os galpões do Caprichoso e do Garantido, estão a todo vapor na montagem das alegorias, contratação de pessoal e investimentos na infraestrutura.

Segundo o presidente do boi Caprichoso, Rossy Amoedo, o novo galpão que está sendo montado para abrigar a produção dos espetáculos representa um legado à comunidade, aos artistas e trabalhadores. “Hoje, a 100 dias do espetáculo, nós temos um projeto em mãos que é o fio condutor de um grande triunfo, de uma grande vitória, o triunfo dos nossos artistas, o triunfo do povo de Parintins, o triunfo do povo azul e branco”, reforça Rossy.

Do lado Garantido, o presidente Fred Góes destaca a nova estrutura do galpão, que recebeu praça de alimentação, além das reformas estruturais e a revitalização no entorno. “Tudo isso foi feito para que a gente possa preparar o nosso boi dentro de todos os padrões de cuidados técnicos, para que a gente faça um trabalho de alegorias com qualidade, excelência e que a gente chegue no festival e resgate esse título com toda preocupação com a qualidade que estamos tendo”, afirma Fred.

Ensaios no Sambódromo

Dentro dos 100 dias, os Ensaios dos Bumbás vão movimentar os sábados no Sambódromo de Manaus. O evento, incentivado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, tem entrada gratuita.

E para o primeiro ensaio, no sábado (23/03), no Sambódromo de Manaus, o público assistirá às apresentações com elencos dos dois bois-bumbás.

Após a estreia, a temporada de ensaios no Sambódromo segue, em revezamento, todos os sábados, até a Festa da Vitória, parando apenas no fim de semana do Festival de Parintins, que acontece nos dias 28, 29 e 30 de junho.

Acompanhe os eventos que antecedem o 57º Festival de Parintins, pelas redes sociais @culturadoam e no Portal da Cultura (www.cultura.am.gov.br)

*Com informações da Assessoria

