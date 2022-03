Integrantes da Seleção Amazonense de Vôlei conquistam medalhas em campeonato brasileiro

Saquarema (RJ) – O trio de estudantes Marcello Augusto, Filipe Galan e Abraão Teixeira, do Colégio Brasileiro Pedro Silvestre, foram ao Rio de Janeiro e conquistaram o primeiro lugar no Campeonato Brasileiro de Seleções, realizado neste mês, em Saquarema.

O título é da categoria Sub-18 da Seleção Amazonense de Vôlei, da qual os estudantes são integrantes.

Vencer competições de vôlei é tradição da escola, que passa o projeto de geração em geração, há mais de 10 anos.

A seleção competiu com atletas de todo o Brasil e conquistou a medalha de ouro entre as equipes. A secretária estadual de Educação e Desporto, Kuka Chaves, frisa que o incentivo ao esporte é fundamental para a educação integral dos jovens.

“Ficamos muito felizes com esses resultados, em ter atletas que se dedicam e conquistam o que sonham. O governador Wilson Lima é um grande incentivador do esporte no Amazonas, e sabemos que a escola é a base para essas futuras gerações de atletas profissionais que estão por vir”, destaca a secretária.