Filme do AM, “O clã das jiboias”, exalta a Amazônia como celeiro de grandes atletas do jiu-jitsu

Manaus (AM)- A região Norte do Brasil é celeiro de grandes atletas e no jiu-jitsu não é diferente. A cada ano, com novos adeptos, a arte suave promove e muda a vida de atletas.

Pensando nisso e promovendo conhecimento sobre o assunto, o diretor, roteirista e produtor Heraldo Daniel lança o filme “O Clã das Jiboias, a origem do jiu-jítsu no norte do Brasil”.

A produção traz a história do jiu-jitsu em sua essência para a região Amazônica, de modo especial em Manaus e Belém do Pará, com continuidade no Rio de Janeiro. O documentário promove um resgate histórico-antropológico sobre o esporte de maior impacto cultural do Amazonas.

O filme se desdobra em três atos: o início da arte na Amazônia, a hegemonia de atletas consagrados no esporte e projetados para o exterior e atualmente, a força do esporte local.

Arte suave

A chegada do jiu-jitsu no Amazonas conta com a liderança de Mitsuyo Maeda, conhecido como Conde Koma, um judoca japonês, naturalizado brasileiro como Otávio Maeda, junto com Antônio Soishiro Satake, outro que também foi naturalizado brasileiro. O filme faz um resgate importante e detalhista da história.

O documentário passa também pela retomada no ano de 1976 com a chegada de Reyson Gracie a Manaus e concluindo com a fase do “jiu jitsu exportação”, tornando os lutadores da Amazônia conhecidos no mundo todo.

A terceira parte do longa mostra a força do jiu-jitsu atual no Amazonas, como celeiro de grandes atletas. Vários profissionais ganharam o mundo com a oportunidade que o esporte proporcionou.

“O filme não fala só de jiu-jitsu, mas de cultura, antropologia, da luta, costumes e da maneira de vivência na Amazônia, com costumes e medicina da floresta. Levamos o melhor daqui para o Rio de Janeiro, como o açaí, a tapioca. É um ‘lifestyle’, não apenas o jiu-jitsu”, disse Heraldo ao Em Tempo.

O documentário conta com entrevistas mais que especiais, entre eles: Reyson Gracie, Reila Gracie, Carlão Barreto, Marcelo Alonso, Sérgio Bolão, Wallid, Luís Valois, Xande Ribeiro, Saulo Ribeiro, Paulo Coelho e Ketlen Viera.

A equipe técnica conta com Heraldo Daniel no roteiro, produção e direção; o roteiro e montagem é de Gustavo Soranz; Erlan Souza na fotografia; Almerio Augusto também na produção e pesquisa com Rildo Heros; a parte de som com Caio de Biase e Ricardo Juliani na animação.

Clã das jiboias

Heraldo explica que o nome do filme possui um significado. Segundo ele, o jiu-jitsu faz com que um lutador grande seja superado por um pequeno e assim, como uma analogia, a cobra menor, no caso, a jiboia, seja capaz de derrotar uma cobra maior como uma sucuri, por exemplo.

“A jiboia não é maior cobra, mas ela estrangula como se fosse uma sucuri. No jiu-jitsu é assim, você não precisa ser ‘grande’, no sentido de posição, para derrotar um adversário”, explica o idealizador do documentário.

Heraldo acrescenta que o projeto chega para preencher lacunas deixadas com o passar do tempo. A projeção é histórica e deve beneficiar aqueles que praticam a arte e quem não conhece.

“O Amazonas não tem registro histórico. Temos uma lacuna de mais de cem anos, com produção de poucas coisas relacionados ao tema. Nosso trabalho é um resgate histórico da Amazônia e surgiu porque eu sou amante da arte suave, treinei, parei e agora voltei. Ninguém deixa o jiu-jitsu, é uma paixão para a vida toda”, finalizou o diretor.

Estreia

O Teatro Amazonas exibiu a obra audiovisual “O Clã das Jiboias – o Jiu-Jitsu na Amazônia”, na última quarta-feira (6) de forma gratuita. O filme conta com uma duração de 1h20 e tem classificação livre.

Para o público que deseja assistir, o diretor conta que o filme está fechando a parceria para uma sala de exibição nos cinemas e logo com a exibição no streaming. A exibição oficial será em maio e com projeto também para transmissão no Rio de Janeiro.

Fotos: Caio Biasi

Leia mais:

Atletas do jiu-jitsu do AM buscam pódio no Pan dos EUA

Ricardo Yoshito é ouro no Campeonato Amazonense

Amadeu Teixeira recebe campeonato de Jiu-jitsu