Encontro de Tenores do Brasil promove prévias gratuitas em Manaus

As duas apresentações gratuitas darão uma amostra do que será o evento no Teatro Amazonas

Manaus (AM) – A Igreja São Sebastião e o Shopping Ponta Negra vão receber na quinta-feira (10) e sexta-feira (11) um miniconcerto gratuito e aberto à população. A programação é uma prévia do Encontro de Tenores do Brasil, evento que acontece no sábado (12) e domingo (13) no Teatro Amazonas.

Na Igreja São Sebastião, a apresentação acontece às 19h30. No Shopping Ponta Negra será às 19h.

Participam da programação os tenores Cristiano Silva e Everaldo Barbosa, a soprano Carol Martins, além de três cantores do elenco que estará no Teatro Amazonas: Juremir Vieira, do Rio Grande do Sul, Carlos Eduardo Santos, da Bahia, e o amazonense e idealizador do projeto, Miquéias William.

Segundo Miquéias William, as duas apresentações são uma oportunidade para o público conferir um pouco do que será o evento principal no sábado (12) e domingo (13).

“A ideia é aguçar a curiosidade das pessoas, para que possam ir ao concerto principal e se deliciar com boa música e interpretações de grandes nomes do canto erudito”, afirmou.

Encontro de Tenores em Manaus leva a beleza da música erudita à capital

Ele acrescenta, ainda, que eventos em diferentes locais, como o shopping, por exemplo, é uma oportunidade para apresentar a música erudita para o público que não é habituado a ouvi-la e, com isso, tornar cada vez mais popular e acessível esse estilo”, destacou.

No repertório dos eventos na Igreja São Sebastião e no Shopping Ponta Negra, terá canções como “O Sole Mio” e “Torna a Surriento”, de Luciano Pavarotti, “Con te Partiró” e “The Prayer”, de Andrea Bocelli e “Ave Maria”.

Encontro de Tenores:

O grande encontro no palco do Teatro Amazonas contará com os tenores:

Léon de la Guardia, do Chile, Richard Bauer, de São Paulo,

Juremir Vieira, do Rio Grande do Sul,

Carlos Eduardo Santos, da Bahia, além de Miquéias William.

Os ingressos para o XI Encontro de Tenores do Brasil no sábado (12) e domingo (13) estão disponíveis na bilheteria do Teatro Amazonas, no Largo São Sebastião, no Centro, pelo site https://www.bilheteriadigital.com e na loja Copamart, no piso L2 do Shopping Ponta Negra.

Os valores vão de R$ 80 a R$ 150, inteira, e de R$ 40 a R$ 75, meia.

Mais informações pelo número (92) 99200 8142.