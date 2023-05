Academia inicia ‘esquenta’ para o Festival de Parintins, com aulas de Aeroboi

Manaus (AM) – O Festival de Parintins, que este ano acontece de 30 de junho a 02 de julho, já movimenta os apaixonados por boi-bumbá. Na Fórmula Academia o ‘esquenta’ começou com as aulas de Aeroboi, que seguem até 28 de junho, às vésperas da grande festa no município.

Além dos alunos matriculados, o público externo também pode participar da atividade, solicitando um voucher de aula experimental na recepção da academia, que fica no Shopping Ponta Negra.

As aulas de Aeroboi acontecem às segundas-feiras, quartas-feiras e sextas-feiras, das 7h30 às 8h30. Nos mesmos dias, a partir das 17h, durante as aulas de Dance Mix, também haverá um momento exclusivo para o Aeroboi. Nos sábados, a partir das 10h, também tem aula da modalidade.

O professor da Fórmula Academia, Andrew Rogger, ressalta que esse é um momento muito esperado pelos alunos, principalmente por aqueles que são fãs dos bois Garantido e Caprichoso. Segundo ele, durante as aulas, os participantes vão relembrar as coreografias antigas e aprender as atuais.

Para quem acha que as aulas de Aeroboi são só diversão, engana-se. A atividade física é um importante aliado da saúde. De acordo com Andrew Rogger, durante a aula, o aluno pode perder até 500 calorias, em uma hora. “Os movimentos de braços, lateralidades, giros e saltos trabalham a parte cardiológica, sem contar que a aula ajuda na coordenação motora”, relacionou.

Torcedora do boi Caprichoso, Calíope Trindade já se prepara para a edição de 2023 do Festival de Parintins. Ela conta que frequenta os ensaios do boi e as aulas na academia são uma forma de aperfeiçoar as coreografias. “Eu sou apaixonada pelo festival e essa é uma época que adoro”, destacou.

