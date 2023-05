Festival de Ópera apresenta peça no Teatro Gebes Medeiros

Como parte integrante da programação do 25º Festival Amazonas de Ópera, o espetáculo 'Canções II', com entrada gratuita, será apresentado no próximo dia 12 de maio, às 20h, no Teatro Gebes Medeiros, localizado no Centro, Zona Sul de Manaus.

Manaus (AM) – Como parte integrante da programação do 25º Festival Amazonas de Ópera, o espetáculo ‘Canções II’, com entrada gratuita, será apresentado no próximo dia 12 de maio, às 20h, no Teatro Gebes Medeiros, localizado no Centro, Zona Sul de Manaus.

O recital “Canções” ganha sua segunda versão com releitura feita exclusivamente por artistas amazonenses, conforme comenta o diretor do espetáculo, Marcelo de Jesus. “O recital será exclusivamente de canções de várias nacionalidades, e serão interpretadas pela prata da casa, os solistas amazonenses”, destaca.

“O Festival Amazonas de Ópera sempre privilegiou os solistas amazonenses, sendo em papéis nas óperas ou em recitais de canto e piano”, completou o artista.

O 25º Festival Amazonas de Ópera é uma realização do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e da Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural (AADC), com patrocínio master do Bradesco e apoio cultural do Grupo Atem, além da aprovação na Lei de Incentivo à Cultura.

Mistura de Composições

O recital apresenta canções de artistas de relevância nacional e internacional na música clássica. A pesquisa histórica realizada para a escolha do repertório garante a diversidade artística da récita e a classificação é 10 anos de idade.

Para o tenor Miquéias William a série de recitais “Canções” representa um momento muito especial. “Esse segundo recital vai ter uma mistura maior de compositores, como por exemplo, a canção que eu vou fazer do compositor brasileiro Francisco Mignone. Vai ser um momento muito especial poder apresentar neste recital uma canção dele “, diz.

Sobre a recepção do público amazonense nos espetáculos de música clássica, Miquéias destaca o crescimento progressivo da presença e interesse do público local. “Foi crescendo bastante nos últimos 25 anos, então se você realiza um recital ou mesmo um concerto você pode estar certo de que teremos público e de várias idades (…) é uma mistura que eu tenho observado nesses últimos anos e isso é muito importante tanto para o evento quanto para nós cantores líricos”, comentou o artista.

A récita é executada por artistas como Matheus Alborghetti no piano, e solistas como o baixo-barítono Alexandre Thiago e o barítono Luiz Carlos Lopes.

Além dos tenores Miquéias e Humberto Sobrinho também se apresentam no espetáculo as sopranos Carol Martins, Nay Silva, Miriam Abad e Raquel de Queiroz. As vozes também femininas que desempenham a função de mezzo-soprano são de Samantha Costa e Yana Stravaganzzi.

Bradesco e a cultura

Com centenas de projetos patrocinados anualmente, o Bradesco acredita que a cultura é um agente transformador da sociedade.

São eventos regionais, feiras, exposições, centros culturais, orquestras, musicais e muitos outros. O banco também mantém o Bradesco Cultura, plataforma digital que reúne conteúdo relacionado às ações culturais que contam com o patrocínio da instituição. Visite em cultura.bradesco.

