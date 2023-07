Prefeitura destaca Pré-Natal do Parceiro como porta de entrada dos homens na atenção básica à saúde

Manaus (AM) – Aproveitando a programação do Dia do Homem, comemorado no dia 15/7, a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), destaca a importância do envolvimento paterno para uma gravidez saudável e motivação para o autocuidado masculino.

O Pré-Natal do Parceiro, uma estratégia que parte do envolvimento dos homens no planejamento reprodutivo para estimular a busca pelas unidades de saúde da rede municipal, é uma das frentes de trabalho colocadas em prática pela Semsa, para que a população masculina desenvolva o hábito de atuar na prevenção dos problemas de saúde.

A secretária Shádia Fraxe destaca que as equipes da Semsa estão preparadas para receber o público masculino de forma acolhedora e empática. “As equipes estão comprometidas com a saúde do homem, incentivando os pais e parceiros a se envolverem no processo da gravidez para, assim, iniciarem seus próprios cuidados com a saúde”.

O envolvimento dos homens na gravidez, além de fortalecer os vínculos com a família, é uma ação que também pretende reduzir o distanciamento entre o público masculino e as unidades de saúde, trabalhando autocuidado e necessidade de criar uma dinâmica saudável na família.

“Os números mostram que, aos poucos, estamos quebrando paradigmas socialmente construídos que afastam os homens das unidades de saúde. Quando o Pré-Natal do Parceiro foi implantado em Manaus, há cinco anos, nossos registros apontam que 196 homens se envolveram no planejamento familiar. Mas esse número vem aumentando gradativamente. Ano passado, registramos quase 10 mil atendimentos, um número robusto, que demonstra que eles estão trabalhando na prevenção de problemas de saúde”, acentua a secretária.

O chefe do Núcleo de Atenção à Saúde do Homem, Meirivaldo Maia, explica que esse conjunto de cuidados acaba funcionando como uma porta de entrada para os homens na rede de atenção básica, que atua na prevenção de doenças e promoção da saúde. Geralmente, esclarece Meirivaldo, os homens entram no sistema de saúde pública pela média e alta complexidades, quando a doença já está instalada e muitas vezes em situação grave.

Fluxo

A vinculação do homem a uma Unidade Básica de Saúde (UBS) tem início quando o casal chega até a unidade. Após a realização do teste de gravidez, independentemente do resultado, a equipe de saúde encaminha o usuário para a realização de testes rápidos e exames de rotina, atualização do cartão de vacina e incentivo à participação nas consultas.

O Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinam) mostra que ao ser implantado em Manaus, em 2018, o Pré-Natal do Parceiro registrou 196 consultas. Em 2019, foram 5.423 consultas e, em 2020, houve uma elevação significativa com 9.814 consultas. No ano seguinte, 2021, mesmo no contexto da pandemia pela Covid-19, 7.881 consultas foram realizadas, enquanto que o ano de 2022 fechou com 9.846 atendimentos. De janeiro a maio deste ano, aconteceram 3.447 acompanhamentos dentro da estratégia do Pré-Natal do Parceiro.

