Padrasto que estuprava enteada é preso no Petrópolis, em Manaus

Um homem de 42 anos foi preso durante a noite de segunda-feira (8), acusado de estuprar a enteada, de 23 anos, na rua Coronel Jaime Mendonça, bairro Petrópolis, Zona Sul de Manaus.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe recebeu a denúncia de uma mulher, que seria tia da vítima, informando que a sobrinha estava sendo mantida em cárcere privado e sendo estuprada pelo seu padrasto.

Os policiais militares foram ao local da denúncia e constataram o crime. O homem foi preso e foi conduzido à Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM).

Denúncia

A Polícia Militar do Amazonas orienta à população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de qualquer ação criminosa, por meio do disque denúncia 181 ou pelo 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.

