3ª Conferência Estadual de Cultura em Manaus avança com debates nos eixos temáticos

Manaus (AM) – O segundo dia da 3ª Conferência Estadual de Cultura ocorre nesta segunda-feira (22) com a continuação do debate sobre as políticas públicas voltadas para o âmbito cultural e os demais os eixos temáticos bases do evento. O encontro segue até esta terça-feira (23), no Centro de Convenções Vasco Vasques em Manaus.

O secretário de Cultura e Economia Criativa do Amazonas, Marcos Apolo Muniz, destaca que a Conferência é relevante não apenas regionalmente, mas também possui um importante papel nas decisões na esfera nacional.

“Os debates que acontecem neste evento serão levados para a Conferência Nacional, que acontece em março, e resultarão em contribuições para a montagem do Plano Nacional de Cultura”, frisou o secretário.

O encontro reúne a classe artística, fazedores de cultura, sociedade civil e mais de 150 delegados eleitos e homologados no interior do estado e na capital para compor os debates sobre os rumos da cultura nos próximos anos.

Os seis eixos temáticos que norteiam os debates são Institucionalização, Marcos Legais e Sistema Nacional de Cultura; Democratização do Acesso à Cultura e Participação Social; Identidade, Patrimônio e Memória; Diversidade Cultural e Transversalidades de Gênero, Raça e Acessibilidade na Política Cultural; Economia Criativa, Trabalho, Renda e Sustentabilidade e Direito às Artes e Linguagens Digitais.

De cada um desses seis eixos temáticos, serão tiradas duas propostas a serem levadas para poder público e para a 4ª Conferência Nacional de Cultura, que será realizada entre os dias 4 e 8 de março, em Brasília.

Para Marcelo Dias, analista de cultura do escritório do Ministério da Cultura (MinC), o evento é um canal de expressão para a sociedade em geral.

“Quase 700 pessoas estão aqui reunidas neste segundo dia, e essas pessoas vão dar suas impressões, suas necessidades, e avaliar qual é o diálogo que elas têm com o poder público, e também com a própria classe, que é a sociedade civil organizada, que aqui se encontra através do Conselho Estadual de Cultura”, afirmou Marcelo.

O evento é promovido pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, e recebe o apoio do Conselho Estadual de Cultura, UEA, Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur), Ministério da Cultura (MinC) e Governo Federal. A Conferência Estadual é, na verdade, apenas uma das etapas do processo que leva até a 4ª Conferência Nacional de Cultura, que acontece de 4 a 8 de março.

Anteriormente a esta etapa, aconteceram as Conferências Municipais de Cultura, que puderam englobar diversos municípios do interior do Amazonas. É o que ressalta Maick Soares, presidente do Fórum de Secretários e Coordenadores de Cultura do Amazonas e secretário de Cultura de Urucurituba.

“Nós temos uma geografia diferenciada dos outros estados e isso precisa ser levado em conta. Nossas especificidades, o nosso regionalismo. A presença do interior, também, no debate, com a questão da implementação dos sistemas municipais de cultura, os CPFs da cultura, que são os Conselhos, Planos e Fundos de Cultura, é essencial para que cada vez mais a gente fortaleça as políticas municipais, as políticas culturais dos municípios”, declarou Maick Soares.

“É um processo democrático. A gente dá oportunidade para que as pessoas possam participar. Isso vem efetivamente da sociedade, da sociedade civil. A gente resolve de forma harmoniosa e chega a um consenso do que é melhor para todo Estado”, finalizou o secretário de Cultura do Amazonas, Marcos Apolo Muniz.

*Com informações da assessoria

