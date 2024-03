RPE Parintins e Manauara ficam no empate sem gols em Rio Preto da Eva no AM

No estádio Francisco Garcia, em Rio Preto da Eva, RPE Parintins e Manauara fizeram jogo morno de oportunidades de gols e empataram em 0 a 0, na noite deste sábado (9), em partida válida pela segunda rodada do segundo turno do Campeonato Amazonense 2024.

Na próxima quinta-feira (14), o RPE Parintins abre a terceira rodada do Estadual contra o Princesa do Solimões, às 19h30, no estádio Gilbertão, em Manacapuru. O Manauara volta a campo contra o Rio Negro pela terceira rodada. O duelo ainda não tem data, local e horário definidos.

O jogo

Em casa, o RPE Parintins chegou com perigo aos 19 minutos. Gabriel Henrique cobrou falta na área e Douglas Nunes mergulhou para completar para o gol, mas Jonathan fez a defesa.

Aos 23, veio a resposta do Manauara. Vitinho cruzou da direita e Éder completou, por cima do gol. Aos 30 minutos, após cobrança de falta na área e um desvio na primeira trave, Gabriel Teixeira finalizou de cabeça por cima do gol.

Após o intervalo, as equipes tiveram dificuldades para criar chances claras de gol. Tomando as rédeas da partida, o Parintins tentou pressionar, mas sem sucesso. O tempo passou e as equipes não conseguiram furar as defesas adversárias.

Caboco do Jogo

Ao final do duelo, o volante Victor Léo, do RPE Parintins , foi eleito o Caboco do Jogo, premiação oferecida pela Federação Amazonense de Futebol (FAF) ao melhor jogador da partida, por meio de votos de três profissionais de imprensa presentes na partida.

