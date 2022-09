Academia Amazonense de Letras concede Medalha de Mérito Cultural nesta quinta (29)

Manaus (AM)- A Academia Amazonense de Letras, conhecida como Casa de Adriano Jorge, realizará a Outorga da Medalha de Mérito Cultural Pericles Moraes após 2 anos sem solenidades, devido à pandemia.

A sessão solene para a entrega da Medalha Pericles Moraes acontecerá nesta quinta-feira (29), às 20h, na própria sede da Academia, na Rua Ramos Ferreira, 1009- Centro, com a presença de convidados e familiares dos homenageados. Na ocasião serão entregues as medalhas e certificados aos homenageados e haverá um momento solene de discurso da Presidência e saudação oficial realizada pelo Acadêmico Marcos Frederico Krüger Aleixo.

Comenda tradicional entregue pelos imortais da Casa de Adriano Jorge, a Medalha do Mérito Cultural Pericles Moraes, instituída através da Resolução nº 02, de 12 de maio de 2004, em homenagem ao fundador e ex-presidente, é conferida anualmente para expressar o reconhecimento do Silogeu a personalidades que se tenham destacado nos campos das Letras, das Artes e do Mecenato Cultural.

Após deliberação em Assembléia Geral e votação sigilosa, realizada em 23 de julho, os agraciados foram escolhidos e receberam a comunicação oficial. Inicialmente prevista para o dia 23 de setembro, a solenidade deste ano precisou ter a data alterada para o fim do mês.

Em 2022, os homenageados são José Dantas Cyrino Junior, escritor e professor, no campo das Letras; Claudio Silva de Abrantes, maestro, no campo das Artes, e Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas – FAPEAM no campo de Mecenato.

Os preparativos para a Medalha foram realizados a partir da emenda parlamentar 038.2020 de propositura do Deputado Ricardo Nicolau, com apoio do Governo do Amazonas, por intermédio da Secretaria de Estado de Economia Criativa.

Todas as atividades realizadas pela Casa contam com apoio da Prefeitura de Manaus, por intermédio da Manauscult e Conselho Municipal de Cultura.

*com informações da assessoria

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Livro sobre toadas é lançado em Manaus

Leiturinha e Sesc AM promovem doações de livros infantis

Largo São Sebastião recebe espetáculo de Balé